Известная модель сломала позвоночник в аварии
Татьяне Трибель требуется дорогостоящая операция. Девушка не впервые работает в Китае как модель, однако на этот раз почему-то не оформила страховку. В результате медпомощь после ДТП ей оказывали весьма специфическую.
По словам Трибель, чтобы сделать рентген, ее просто таскали, бросали на пол, "словно мешок картошки". Обезболивающие дали только на четвертый день, когда девушка перестала дышать. На переломанную ногу ей не наложили гипс.
По рассказам Татьяны, ей необходимо собрать 7,5 тысячи долларов на операцию. Имплант для позвоночника, благодаря которому она снова сможет ходить, обойдется ей еще в тысячу долларов.
Авария произошла еще 31 октября в городе Сямынь. Молодой человек из модельного агентства уговорил Татьяну покататься на скутере – притом что девушка никогда не пробовала управлять таким средством передвижения.
"Села, проехала 10 метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняла сразу, что поломана нога и спина", – приводит ее слова ТСН.
Как сообщается, Трибель обратилась за помощью в консульство Украины в Шанхае. Несмотря на отсутствие страховки, дипломаты смогли договориться с ее работодателем об оплате медицинских услуг.
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