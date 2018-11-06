В Австралии акула убила дайвера

Ночью 5 ноября группа дайверов совершила погружение в гавани Сид на островах Уитсанди на северо-востоке от штата Квинсленд в Австралии. Оказавшись на глубине, пловцы встретили огромную акулу, которая стала преследовать их.
33-летнего дайвера морская хищница растерзала, сообщает EG.ru. Друзья достали его из воды и доставили в больницу, однако мужчина скончался от потери крови.
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