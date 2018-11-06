В Москве пытались застрелить миллионера из списка Forbes

Вечером 3 ноября в Москве к автомобилю Cadillac Escalade, в котором находился предприниматель Олег Бурлаков, подошел неизвестный. Он окликнул бизнесмена и, когда тот опустил стекло, несколько раз выстрелил в сторону машины, после чего убежал, передает НСН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Олег Бурлаков входит в список Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.
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