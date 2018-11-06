Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Момент покушения на миллионера из списка Forbes Олега Бурлакова засняли камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает мужчину в черном пальто.

На предпринимателя напали вечером 3 ноября. Как указал в своем заявлении в полицию Олег Бурлаков, его автомобиль Cadillac Escalade обстрелял неизвестный.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к внедорожнику подбегает одетый в черное пальто и кепку мужчина, держа руки в карманах. Он останавливается возле машины, что-то говорит в окно автомобиля, потом убегает. Миллионер заявил, что после того как он опустил стекло, неизвестный несколько раз выстрелил в сторону автомобиля, передает РЕН ТВ.

Олег Бурлаков входит в список Forbes, состояние предпринимателя оценивается в 650 миллионов долларов. Как заявил в эфире НСН правозащитник Дмитрий Потапенко, стрельба в этом случае – показатель того, что "какое-то хулиганье решило попугать". Эксперт отметил, что в России в бизнесменов давно не стреляют.