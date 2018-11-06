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Российского миллиардера взяли под стражу в Монако

Дмитрий Рыболовлев. Фото: www.globallookpress.com
Президент футбольного клуба "Монако", российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако.  Предпринимателя задержали за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге".
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Рыболовлева взяли под стражу утром 6 ноября на стадионе Луи II в Монако. Местная прокуратура вменяет в вину бизнесмену факты "коррупции", "торговли влиянием", а также соучастие в этих преступлениях.

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Как сообщает французская Le Monde, в настоящий момент Дмитрий Рыболовлев по-прежнему задержан. В жилище российского предпринимателя в Монако проходит обыск.

Ранее местные СМИ сообщали, что Рыболовлев инвестировал средства в футбольный клуб "Монако" в обход финансового фейр-плей. В частности, руководство ФК скрыло от Союза европейских футбольных ассоциаций условия сделки с маркетинговой компанией, согласно которым клуб должен был получить в общей сложности 1,4 миллиарда евро в течение десяти лет.

По данным прессы, для реализации сделки российский бизнесмен использовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах. Это помогло клубу избежать обвинений в нарушении финансового фейр-плей, сообщает RT.

Как выяснилось, дело было заведено более года назад. В частности, во время расследования, в сентябре 2017-го, министру юстиции Монако Филиппу Нармино пришлось покинуть свой пост.  Причиной стала статья в местной газете о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.

Как сообщает РБК, генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева.

Автор: Андрей Евлампиев6 ноября 2018, 21:49

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