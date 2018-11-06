Российского миллиардера взяли под стражу в Монако

Президент футбольного клуба "Монако", российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Предпринимателя задержали за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге".

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