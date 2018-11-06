Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Рыболовлева взяли под стражу утром 6 ноября на стадионе Луи II в Монако. Местная прокуратура вменяет в вину бизнесмену факты "коррупции", "торговли влиянием", а также соучастие в этих преступлениях.
Как сообщает французская Le Monde, в настоящий момент Дмитрий Рыболовлев
по-прежнему задержан. В жилище российского предпринимателя в Монако проходит
обыск.
Ранее местные СМИ сообщали, что Рыболовлев инвестировал средства в футбольный клуб "Монако" в обход финансового фейр-плей. В частности, руководство ФК скрыло от Союза европейских футбольных ассоциаций условия сделки с маркетинговой компанией, согласно которым клуб должен был получить в общей сложности 1,4 миллиарда евро в течение десяти лет.
По данным прессы, для реализации сделки российский бизнесмен использовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах. Это помогло клубу избежать обвинений в нарушении финансового фейр-плей, сообщает RT.
Как выяснилось, дело было заведено более года назад. В частности, во время расследования, в сентябре 2017-го, министру юстиции Монако Филиппу Нармино пришлось покинуть свой пост. Причиной стала статья в местной газете о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.
Как сообщает РБК, генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева.
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