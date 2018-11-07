Голова обмотана скотчем: Подробности зверского убийства москвички с ребенком

Жестокое убийство потрясло столицу. В одной из квартир на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела женщины и ее 12-летнего сына. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.

Убитых перед смертью пытали или мучили: голова мальчика была замотана скотчем, у обоих множественные ножевые ранения по всему телу.

Известно, что мать с ребенком жили вдвоем. Тела нашли на кухне, при этом дверь в квартиру была заперта. Тут же обнаружилось и орудие преступления.

По данным Рен ТВ, женщина с сыном более суток не выходили на связь. Полицию вызвала бабушка погибших, которая приехала в гости к родственникам из Владимирской области. Она рассказала следователям, что в последнее время в гости к хозяйке квартиры часто заходил какой-то мужчина. Его разыскивают.

Сотрудники правоохранительных органов ищут также бывшего мужа убитой. Известно, что она была в разводе с отцом своего ребенка.

Недавно Дни.Ру писали о том, как в середине рабочего дня в салоне красоты "Колибри" на Костромском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга 27-летний мужчина зарезал 33-летнюю сотрудницу. Преступником оказался сожитель жертвы. По предварительным данным, на убийство его толкнула ревность. Злоумышленника задержали спустя 20 минут после нападения.