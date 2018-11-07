Опубликовано видео с места зверского убийства в Москве
Тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына обнаружила приехавшая в гости бабушка. Она и вызвала полицию. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. На кадрах видно, как следователи работают в квартире.
Стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой – отца мальчика. Супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах. По некоторым данным, к женщине заходил в гости некий мужчина, его сейчас разыскивают, передает Пятый канал.
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