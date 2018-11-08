Вандалы разгромили дом в центре Москвы

В ходе конфликта, возникшего между двумя группами людей, злоумышленники разбили несколько окон в здании на улице Воронцово Поле в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. В результате произошедшего никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в СМИ появлялась информация, что в инциденте принимали участие болельщики команд ЦСКА и "Рома". В полиции эти данные опровергли.