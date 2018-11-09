В Австралии мужчина напал с ножом на прохожих

В городе Мельбурне на юго-восточном побережье Австралии мужчина напал с ножом на прохожих, передает телеканал "360". До этого злоумышленник поджег автомобиль около торгового центра.
Он успел ранить троих человек, после чего полиция открыла огонь. В тяжелом состоянии нападавший доставлен в больницу. Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.
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