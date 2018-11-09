Задержан обворовавший пенсионера на миллион москвич

Полиция задержала 21-летнего жителя столицы по имени Пантелеймон, подозреваемого в ограблении квартиры 70-летнего пенсионера, передает сетевое издание m24.ru. Преступление произошло еще 23 августа.
Из квартиры на первом этаже злоумышленник вынес 12 картин русских художников, шесть старинных икон, столовое серебро XIX века, мужские часы из красного золота и перстень из красного золота с бриллиантом. Ущерб потерпевший оценил более чем в миллион рублей.
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