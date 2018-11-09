Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием
На вопрос правоохранителей, раскаивается ли он в жестокой расправе над женщиной и ребенком, подозреваемый ответил странно. "За мальчика очень как-то некрасиво. Да, сознаюсь", – цитирует его сайт "ТВ Центр".
Формально в этих словах можно найти раскаяние, однако зрители ужаснулись. Они пришли к выводу, что убийца не до конца осознает, что сделал, а если и понимает, то сам факт убийства не представляется ему чем-то плохим.
Мужчине назначена психологическая экспертиза, передает телеканал "360". Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Напомним, что 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына. На трупах были зафиксированы десятки ножевых ранений. Согласно предварительным данным, преступник пытался расчленить их.
Как сообщали СМИ, на голове у ребенка был полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. Причины жестокой расправы не уточняются. Расследование уголовного дела продолжается.
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