В московском метро женщину толкнули под поезд

На станции "Пушкинская" в столичном метро женщина упала на рельсы перед приближающимся поездом. От полученных травм пассажирка скончалась. По словам очевидцев, неизвестный столкнул ее с платформы.
"Уважаемые пассажиры! Очень просим – не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности", – сообщает официальный Twitter подземки.
Ее толкнули за оградительную линию
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