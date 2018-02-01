В московском метро женщину толкнули под поезд

На станции "Пушкинская" в столичном метро женщина упала на рельсы перед приближающимся поездом. От полученных травм пассажирка скончалась. По словам очевидцев, неизвестный столкнул ее с платформы.

"Уважаемые пассажиры! Очень просим – не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности", – сообщает официальный Twitter подземки.