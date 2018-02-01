Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки

Становятся известны новые подробности трагедии в столичном метро. Очевидцы рассказали, как поезд въехал в женщину.

Оказалось, что 57-летняя москвичка, стоя на платформе станции "Пушкинская", наклонилась, чтобы поднять с перрона свою сумочку. В этот момент один из вагонов проезжающего состава на большой скорости задел голову женщины. От полученного удара пострадавшую отбросило от края платформы, сообщает газета "Московский Комсомолец". Пассажирка скончалась на месте. Прибывшим на место медикам оставалось только зафиксировать время смерти.

Трагедия произошла на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в утренний час пик. Фиолетовая ветка считается самой загруженной во всей столичной подземке. Из-за слишком большого количества людей пассажиры не могут сесть в поезд, поэтому все стараются занять место как можно ближе к краю платформы, чтобы точно зайти в вагон.

Напомним, сразу после смерти женщины, в социальных сетях начала распространяться информация о том, что погибшую столкнули на рельсы. "Кто видел, кто толкнул женщину в метро? Станция "Пушкинская"! Нужна любая информация! Столкнули в 08:30. Кто что видел – сообщите в полицию! Максимальный репост", – писали пользователи. Однако позднее пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев опроверг эту информацию.

Уважаемые пассажиры! Очень просим — не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.

"В ходе опроса свидетелей было установлено, что девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжавшим к платформе подвижным составом", – заявил он.

Руководство метрополитена уже отреагировало на трагедию: в официальном Twitter-аккаунте перевозчика пассажиров призвали соблюдать правила безопасности. "Очень просим – не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности", – написали представители пресс-службы.