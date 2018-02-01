В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин

На платформе Перловская в Московской области поезд сбил двух мужчин. В результате происшествия пострадавшие скончались на месте.
По предварительным данным, пешеходы переходили железнодорожное полотно в неустановленном месте. По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС.
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