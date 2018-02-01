Умер известный журналист Первого канала

На 85-м году жизни скончался знаменитый советский и российский журналист, бывший главный редактор программы "Время" на Первом канале Виктор Любовцев. Причина смерти не называется.
Журналист вел преподавательскую деятельность, снял порядка 20 документальных фильмов, сообщает телеканал "Культура". О дате прощания с Любовцевым будет объявлено дополнительно.
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