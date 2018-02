Известный футболист умер в 36 лет от рака

Скончался бывший полузащитник сборной Ирландии по футболу Лиам Миллер. Долгие годы он боролся с раком. Футболист умер за три дня до своего 37-летия.

Лиам Миллер сыграл 21 матч за национальную сборную в период с 2004 по 2009 год. Также выступал за "Селтик", "Хайберниан", "Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Сандерленд" и "Куинз Парк Рейнджерс". В составе "Селтика" Миллер становился чемпионом Шотландии.

Everyone at Leeds United are deeply saddened to hear of the passing of former #LUFC midfielder Liam Miller. Our thoughts are with his family and friends pic.twitter.com/4rtm5yOL1v