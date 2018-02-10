Известный голливудский красавчик умер от лейкемии

Умер известный голливудский актер и бывший посол США в Мексике Джон Гэвин. Артисту было 86 лет, передает TMZ.



Также долгое время актер боролся с лейкемией. Несколько месяцев назад Гэвин был госпитализирован, у него наблюдались осложнения из-за пневмонии. Скончался актер в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении родных.

Джон Гэвин сыграл в таких фильмах, как "Время любить и время умирать", "Имитация жизни", "Спартак", "Психо".