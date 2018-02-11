Министр Соколов: Выживших нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов подтвердил, что при крушении пассажирского лайнера Ан-148 в Раменском районе Московской области погибли все пассажиры и члены экипажа. Он добавил, что при опознании тел могут возникнуть проблемы. "Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников". – цитирует Life.ru чиновника.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер, выполнявший рейс 6В-703, должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.