МЧС опубликовало официальный список погибших при крушении Ан-148

На официальном сайте МЧС появился официальный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703, выполнявшего перелет из Москвы в Орск. Напомним, лайнер потерпел крушения в Раменском районе Московской области спустя две минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил. К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 400 человек и свыше 70 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 350 человек и 60 единиц техники.