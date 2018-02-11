Спасатели ищут тела погибших с Ан-148 в адских условиях

Работа на месте крушения Ан-148 не останавливается, несмотря на совершенно адские условия. Спасателям приходится преодолевать глубокие сугробы, пробираться сквозь вьюгу в полной темноте, так как техника не в состоянии проехать в этом районе.



Спасательная операция на месте крушения самолета в Подмосковье продолжается. Поле, где упал лайнер, сотрудники МЧС прочесывают шеренгой в надежде найти хотя бы фрагменты тел погибших и части лайнера. Оперативный штаб развернут неподалеку от места трагедии.

Пока ни один бортовой самописец не обнаружен. Сотрудники МЧС, работающие на месте ЧП, ранее сообщили о том, что нашли черный ящик. Но позже выяснилось, что это оказался один из агрегатов Ан-148.

Нет и крупных частей фюзеляжа. Пока на пути спасателей попадаются лишь мелкие детали.



Что касается информации о том, что якобы самолет не был обработан антиобледенителем. Пока эти данные не подтверждаются. Как передает телеграмм канал Mash, на допросе сотрудники "Домодедово" заявили, что лайнер был обработан антиобледенителем "в штатном режиме". Ответственность за обработку самолета противообледенительными реагентами лежит на командире экипажа. "Аэропорт предоставляет техническую возможность, а командир решает, обрабатывать самолет или нет, в зависимости от условий, с которыми может столкнуться воздушное судно, а также метеосводки", – сообщили в оперативном штабе на месте ЧС. В свою очередь глава Минтранса Максим Соколов не стал комментировать вопрос обработки самолета реагентами.

Последний раз технический осмотр лайнера был произведен в Пензе за день до катастрофы. При этом отсмотревшие перед полетом Ан-148 техники в момент трагедии находились на борту самолета, передает РИА "Новости" со ссылкой на транспортную прокуратуру Саратова.

Как писали Dni.ru, по данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва – Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Позже стало известно, что Ан-148 разбился в Раменском районе Московской области вблизи поселка Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".