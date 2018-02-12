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Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Стали известны детали расследования крушения пассажирского лайнера "Саратовских авиалиний" 11 февраля, выполнявшего рейс Москва – Орск. Озвучены возможные причины трагедии.
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По данным компетентных источников, трагедия с самолетом, на борту которого находился 71 человек, могла произойти из-за поломки указателя скорости, моментального разрушения двигателя во время полета, либо обледенения лайнера. Взрыв, который услышали жители близлежащих населенных пунктов, скорее всего, произошел при детонации топливных баков лайнера в момент столкновения с землей.

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Рейс до Орска составляет около двух часов, что исключает необходимость полностью заправлять баки перед вылетом. Возможно, из-за этого в них могла находиться взрывоопасная воздушно-топливная смесь, сообщает "Коммерсантъ". Кроме того, есть версия поломки указателя скорости самолета. Такое уже происходило в 2011 году с самолетом этой модели, когда погиб экипаж из шести человек.

Еще одной причиной могло быть моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае лопасти двигателя могли мгновенно разрушить фюзеляж самолета, после чего он рухнул. Однако близкий к расследованию источник заверил, что двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, и разрушение произошло от удара о землю. Осмотр двигателя и элементов механизации крыла "позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе". 

Также известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы перед вылетом, потому что погода позволяла обойтись без этой процедуры. Установлено, что перед вылетом на борту Ан-148 были проведены все необходимые предполетные мероприятия. Источник в технической службе аэропорта Домодедово отметил: обрабатывать или нет самолет специальной жидкостью против обледенения, решает командир экипажа. Зачастую это не делается, чтобы сэкономить время, передает РБК.

Версия теракта на борту лайнера не рассматривается. Специалисты осмотрели обломки самолета и следов взрывчатых веществ не обнаружили, сообщает РЕН ТВ. Следственный комитет рассматривает в качестве основных три версии катастрофы лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена. Работы перешли в поисковую стадию, передает ТАСС. "Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Он добавил, что основные поисковые работы могут быть закончены в течение недели.

Также в МЧС России сообщили, что на месте крушения самолета была обнаружена яма глубиной 1,5 метра. Первым к месту крушения прибыл начальник караула 127-й ПСЧ Алексей Беседин. По его словам, добраться до точки было непросто – самолет упал в заснеженном поле. "На месте крушения мы обнаружили яму – примерно семь на четыре метров и глубиной полтора метра – с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", — рассказал Беседин.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.

Автор: Людмила Фоканова12 февраля 2018, 08:18
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