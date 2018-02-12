Они страшно любили жизнь: оборвавшиеся истории пассажиров Ан-148

Крушение в Подмосковье пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" 11 февраля, выполнявшего рейс Москва – Орск, оборвало жизни 71 человека. Удалось узнать о том, какими они были, чем жили и что любили.

Москвичка Оксана Красова летела в Орск вместе с пятилетней дочерью. Девочка стала самой юной жертвой трагедии. На странице молодой женщины в соцсети множество фотографий с ребенком, а еще – песни о любви в собственном исполнении.

23-летняя Кристина Момзикова обожала путешествовать. Она часто делилась снимками из разных уголков в социальных сетях. Девушка любила литературу и домашних животных. Кристина в последний раз заходила на свою страничку в одной из соцсетей буквально за час до падения самолета, передает Life.ru.

Еще одной семьей, погибшей в катастрофе, стали 36-летний Александр и 60-летний Владимир Нормантовичи. Отец и сын полетели в Орск и вместе закончили свой земной путь. Судя по странице Александра в соцсети, мужчина много путешествовал, увлекался дайвингом и мировой архитектурой.

Житель Орска, 24-летний Фиргат Тулькубаев любил авиацию. По иронии судьбы, на своих последних фотографиях он запечатлен рядом с самолетами. Как и многие молодые люди, Фиргат увлекался спортом, у него было множество друзей.

Еще один погибший в авиакатастрофе – 27-летний Владимир Ремарчук. Мужчина служил в десантных войсках, он очень любил небо. На фото в его аккаунте есть парашютисты и самолет, а последним снимком Владимира стало фото на фоне вертолета.

Илья Ставский из Орска по трагическому стечению обстоятельств погиб в свой день рождения – 11 февраля. Пассажиру злополучного рейса исполнилось 33 года. Вероятно, Илья возвращался в родной город, чтобы встретить праздник с близкими.

Тридцатилетний Александр Сергошко интересовался наукой, любил путешествовать и внимательно следил за новостями. Одной из его последних записей в соцсети стал ролик, посвященный сложной посадке самолета в московском аэропорту.

Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии катастрофы лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена. Работы перешли в поисковую стадию.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.