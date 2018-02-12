Найден второй черный ящик рухнувшего под Москвой Ан-148

Сотрудникам экстренных служб, которые ведут работу на месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", удалось найти второй бортовой самописец. Об этом рассказал глава Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Сейчас работает МАК (Международный авиационный комитет. – Прим. ред.) для подтверждения и идентификации прибора", – цитирует его Life.ru. Первый черный ящик был обнаружен еще 11 февраля. Устройство отправлено на экспертизу, передает РИА ФАН.

