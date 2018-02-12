Бомж насмерть забил москвича табуреткой

В одном из домов на улице Плющиха в Москве был обнаружен труп местного жителя. По предварительным данным, мужчину насмерть забил табуреткой бездомный уроженец Тверской области.

Следователи считают, что конфликт произошел во время застолья. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой местный житель получил тяжелые травмы. Предполагаемый злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".