Следователи объяснили взрыв на борту рухнувшего Ан-148

Сотрудники Следственного комитета сделали заявление по поводу крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Специалисты уверены, что взрыв на борту лайнера произошел после падения, передает Russia Today.
"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания", – отметили в пресс-службе ведомства. Таким образом, версия теракта практически исключена.
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