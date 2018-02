Знаменитый певец Вик Дамоне умер в США. Ему было 89 лет, передает teleprogramma.pro. Музыкант скончался в медицинском центре в Майами-Бич в окружении родных и близких.

Вик Дамоне считается частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны. Среди хитов певца – You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.