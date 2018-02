Жена Трампа срочно госпитализирована из-за конверта с порошком

Супруга сына президента США Дональда Трампа–младшего Ванесса срочно госпитализирована. Женщина вскрыла конверт с неизвестным белым порошком, сообщает ABC.

Посылка была доставлен в квартиру Трампа–младшего. Из-за ЧП Ванессе потребовалась процедура обеззараживания.

JUST IN: Letter sent to Donald Trump Jr.'s apartment containing unidentified white powder, NYPD says, and opened by his wife; she and two others were decontaminated by firefighters at the scene. Police and Secret Service are investigating.