Boeing вернулся во Внуково из-за задымления

Boeing‐737 через 20 минут после взлета вернулся в аэропорт "Внуково". Посадка прошла успешно, передает "360".
По данным Telegram-канала Mash, самолет вернулся в аэропорт из-за задымления на борту, о котором сообщил экипаж. Причина возникновения неполадки пока неизвестна.
На борту находились 135 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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