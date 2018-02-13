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Происшествия

Львы оставили от браконьера голову и кишки

Кадр из мультфильма "Король лев"
Останки браконьера обнаружила полиция в одном из заповедников ЮАР. Мужчина решил поохотиться на львов, но в итоге сам стал жертвой.
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Человеческие останки нашли 12 февраля недалеко от Национального парка Крюгера. Рядом лежало заряженное ружье. Личность погибшего устанавливается.

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Как поясняют в полиции, в заказнике в провинции Лимпопо, где произошла трагедия, в последние годы резко увеличилось число браконьеров. Стражи порядка считают, что один из них и стал жертвой прайда львов.

"Судя по всему, жертва нелегально охотилась в заказнике, когда на нее напали львы и убили ее. Они съели практически все тело, оставили только голову и некоторые внутренности", – приводит слова пресс-секретаря полицейского отделения Лимпопо Муатсе Ньюпесайда издание South China Morning Post.

Власти отмечают, что львы становятся объектом охоты в Южной Африке из-за того, что части их тел используются в традиционной медицине местных жителей. Большим спросом пользуется и рог носорога, так что эти животные тоже под угрозой.

Недавно Dni.Ru писали, что под Одессой сатанисты совершили человеческое жертвоприношение. Четверо иностранцев убили своего соотечественника. 

Как признались украинские полицейские, даже повидавшие многое следователи были под впечатлением от картины, которая им открылась. Тело убитого было обезображено. После расправы его бросили в костер. Как установила экспертиза, преступники вырезали у него на груди ритуальные символы, пока тот еще был жив. 

Оперативникам удалось сначала выйти на след, а после и задержать четверых граждан Турции. Сейчас они все находятся в СИЗО и ожидают решения суда. Кроме обвинений в убийстве и сектантстве, им предъявлено еще одно: их подозревают в работорговле. Якобы турки вывозили украинок в свою страну, а там продавали в бордели.  

Автор: Андрей Евлампиев13 февраля 2018, 18:09

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