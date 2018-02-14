Лось-беглец сбил вертолет и умер

В США разбился вертолет местного Управления ресурсов дикой природы. Винтокрылую машину сбил лось, которого пытались поймать зоозащитники.

Зверь задел рулевой винт, когда воздушное судно опустилось на высоту три метра над землей. В результате происшествия животное погибло, пассажиры вертолета отделались царапинами, пишет "Газета.ru".