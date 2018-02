Лось-беглец сбил вертолет и умер

В США разбился вертолет местного Управления ресурсов дикой природы. Винтокрылую машину сбил лось, которого пытались поймать зоозащитники.

Зверь задел рулевой винт, когда воздушное судно опустилось на высоту три метра над землей. В результате происшествия животное погибло, пассажиры вертолета отделались царапинами, пишет "Газета.ru".

Up close: this is the scene in Northeastern Utah of helicopter that was brought down by an Elk. Search & rescue teams say crew on board were reacting, “I can’t believe we just survived this thing” more on #kutv2news 6 pic.twitter.com/FVKCmchYgf