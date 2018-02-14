В центре Москвы студента пришибло льдиной

В столице студент получил травму головы из-за падения сосульки. Льдина рухнула на молодого человека, когда он проходил мимо Московского государственного университета геодезии и картографии в Гороховском переулке.

Пострадавший попал в больницу, передает РИА ФАН. По предварительным данным, его жизни ничто не угрожает.