Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете
Терпевший бедствие лайнер приняли в международном аэропорту Гонолулу на Гавайях. Пассажиры признались, что это был самый страшный день в их жизни.
По официальной информации, рейс №1175 следовал по маршруту Сан-Франциско – Гонолулу. На борту воздушного судна находились 370 человек. Экипаж принял решение об аварийной посадке из-за вибрации в правом двигателе лайнера. К счастью, никто не пострадал.
Причиной аварии стали неполадки в двигателе. Как уточнили позже представители авиакомпании, по непонятным причинам двигатель во время полета лишился обтекателя. Впрочем, пассажирам можно было и не рассказывать – они наблюдали это "в прямом эфире".
that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
Некоторые пытались разрядить обстановку шутками. Один из пассажиров заметил, что в инструкции на случай чрезвычайного положения нет информации о подобной ситуации, передает Ura.ru.
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