В московском метро из-за пассажира произошел сбой

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда следуют с увеличенными интервалами, передает RT. По данным официального Twitter подземки, на работу повлиял инцидент с пассажиром.
16:39 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 14 февраля 2018 г.
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