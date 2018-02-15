Собака час пыталась оживить сбитого друга

Жители одного из городов к Китае стали свидетелями трогательной и трагической истории. Когда одну собаку насмерть сбила машина, вторая на протяжении часа пыталась ее оживить.

Как рассказывают местные жители, они часто видели двух собак вместе – те играли или бегали по округе вдвоем. Как отметили люди, животные вели себя как закадычные друзья. И гибель одной из них под колесами машины доказала это. На записи видно, как черный пес оттаскивает с дороги мертвую собаку, а потом пытается ее разбудить. Это продолжалось на протяжении часа, передает Life.ru. Происходящее сняли на видео очевидцы. Сообщается, что водитель с места ДТП скрылся.