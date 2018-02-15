В Москве загорелся исторический особняк

В подвале особняка купцов Боковых в центре Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". В электрощитовой вспыхнул кабель. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Пламя потушили, информации о пострадавших не поступало.

Городская усадьба Боковых расположена по адресу: улица Солянка, 15. Здание строилось с 1806-го по 1812 год, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.