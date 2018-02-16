В московском метро произошел глобальный коллапс

Пассажиры пожаловались на глобальный сбой в столичной подземке, из-за которого на одной из веток было полностью остановлено движение. По официальным данным, интервалы были незначительно увеличены, а затем возвращены в график.

В тоннеле между станциями "Отрадное" и "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена произошел сбой, из-за которого было остановлено движение поездов, передает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, проблема заключается в неправильной работе специальных соединителей. Система показывает, что путь занят, и не пускает туда составы.

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На платформах скопилось огромное количество людей. Пассажиры рассказали, что поезда ходят по маршруту, однако с интервалами до четырех минут. Подобная задержка в час пик привела к коллапсу на станциях.

На серой ветке метро поезда в сторону центра идут с интервалами до четырёх минут: люди звереют, по громкой связи объявляют о «технических причинах» и предлагают пользоваться наземным транспортом pic.twitter.com/eqPwgidBbb — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 16 февраля 2018 г.

Информация о сбое появилась и на официальной странице столичной подземки в Twitter. Там отметили, что с 08:20 до 08:45 мск на Серпуховско-Тимирязевской линии были незначительно увеличены интервалы. "Движение введено в график", – подчеркнули в московском метро.

8:20-8:45 Серпуховско-Тимирязевская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения на северном участке линии. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 февраля 2018 г.

Утром 16 февраля появлялась информация о сбое в движении поездов на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии. Как рассказали очевидцы, по громкой связи людей предупредили об увеличении интервалов и попросили быть внимательнее. Причина накладки не сообщалась.