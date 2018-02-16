Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро

Камеры наблюдения сняли, как в метро Милана на рельсы упал двухлетний ребенок. Чтобы спасти малыша, туда спрыгнул 18-летний юноша.

Двухлетний малыш отбежал от матери, ждавшей прибытия поезда, и упал на пути. На помощь ему бросился молодой человек. По информации издания Mirror, этот смельчак – 18-летний Лоренцо Пианацца.

Юноша поднял на платформу ребенка и его мягкую игрушку, после чего выбрался сам. Маленького Моххамеда доставили в больницу – к счастью, врачи не обнаружили у него никаких травм.