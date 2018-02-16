В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами

В одноэтажных металлических постройках на Енисейской улице на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, в момент возгорания людей в бытовках не было.

При этом внутри могут находиться газовые баллоны. По оценкам пожарных, площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров.