В Индии погиб турист из России

На курорте Гульмарг в индийской части Кашмира в результате схода лавины погиб лыжник из России, передает телеканал "360". Вместе с ним было еще четыре человека – их удалось спасти.

В индийском Департаменте по туризму подчеркнули, что руководство горнолыжного курорта заранее распространило рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины. Отдыхающие не обратили на них внимания.