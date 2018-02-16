В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели трехлетней девочки в детском саду в Москве. По некоторым данным, ребенка забыли на морозе воспитатели.

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В одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница, передает Telegram-канал Mash. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

По некоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00 мск, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного ребенка не хватает.

Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45 мск. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышку отнесли в группу и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали ее смерть.

Согласно предварительным данным, девочка упала, поэтому не смогла уйти вместе со всеми, и ее никто не заметил. После этого она замерзла насмерть.

По версии руководства детского сада, ребенку стало плохо на прогулке. Воспитатели заметили это и попытались самостоятельно оказать ей помощь, однако безуспешно.

На месте работает полиция. Восстанавливается картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.