В московском торговом центре "Авиапарк" ищут бомбу

Днем 15 февраля в столичном торговом центре "Авиапарк" была объявлена эвакуация. В здании ищут бомбу, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, была найдена записка, в которой содержалась информация о минировании. На место происшествия прибыли кинологи. По факту случившегося проводится проверка, передает газета "Известия".
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