В Москве при пожаре пострадал человек

В квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Нагатинский Затон, произошел пожар. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.
По предварительным данным, в одной из комнат загорелись личные вещи. Квартира была захламлена. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".
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