Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
"Мастер спорта, воспитанница уфимской школы рапирного фехтования, Татьяна Голосеева в составе кадетской и юниорской сборных команд защищала честь страны на первенствах Европы и мира. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Татьяны", – сообщили в Федерации фехтования Башкортостана.
Обстоятельства кончины рапиристки держатся в секрете. Отмечается лишь, что смерть девушки была скоропостижной.
Голосеева была кандидатом в сборную России по фехтованию. В составе кадетской и юниорской сборных России Татьяна выступала на первенствах Европы и мира. В 2015-м году она стала победителем чемпионата Европы в командном турнире.
В 2016 году Голосеева в составе сборной Башкортостана завоевала бронзу на чемпионате России. Также на счету рапиристки два Кубка России в командных соревнованиях.
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