На Курской АЭС произошел пожар

Ранним утром 18 февраля на Курской атомной электростанции произошло возгорание на трансформаторе собственных нужд, передает ТАСС. В результате был отключен четвертый энергоблок АЭС. "Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было", – говорится в сообщении Министерства энергетики России. Радиационных последствий инцидент не вызвал. В результате произошедшего никто не пострадал.