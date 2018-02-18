На Курской АЭС произошел пожар

Ранним утром 18 февраля на Курской атомной электростанции произошло возгорание на трансформаторе собственных нужд, передает ТАСС. В результате был отключен четвертый энергоблок АЭС. "Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было", – говорится в сообщении Министерства энергетики России. Радиационных последствий инцидент не вызвал. В результате произошедшего никто не пострадал.
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