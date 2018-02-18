В Иране разбился пассажирский самолет

В районе города Семиром в провинции Исфахан в центральной части Ирана потерпел крушение пассажирский самолет, передает РИА Новости. По разным данным, на борту лайнера находились от 60 до 100 человек. Борт выполнял перелет из Тегерана в Ясудж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцы рассказали, что видели, как самолет пытается совершить экстренную посадку.
#BREAKING— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 18 февраля 2018 г.
Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE
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