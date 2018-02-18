Москвичку убито током после селфи в ванной

В Москве от удара током погибла девушка, передает телеграм-канал Mash. Сообщается, что она поставила телефон на зарядку, когда принимала ванну. В какой-то момент девушка решила сделать селфи и взяла смартфон, не отключая его от электросети. Аппарат выскользнул из рук и упал в воду, что и вызвало удар током.