Москвичку убито током после селфи в ванной

В Москве от удара током погибла девушка, передает телеграм-канал Mash. Сообщается, что она поставила телефон на зарядку, когда принимала ванну. В какой-то момент девушка решила сделать селфи и взяла смартфон, не отключая его от электросети. Аппарат выскользнул из рук и упал в воду, что и вызвало удар током.
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