В Москве гей жестоко расправился с известным певцом в День влюбленных
Трагедия произошла в столичной районе Отрадное: там певец и его друг снимали квартиру. Хозяин жилплощади решил проведать пару, но никто не отвечал на его звонки. Тогда ему пришлось вызвать специальные службы и взломать дверь.
Внутри он обнаружил труп Гары, он находился в ванной. Злоумышленник облил тело хлоркой, чтобы нейтрализовать неприятный запах и замедлить процесс гниения.
Всего на теле певца было найдено семь ран. Преступник трижды вонзил ему нож в грудь, и еще четыре раза ударил в живот.
В квартире следователи обнаружили следы борьбы. Судя по всему, между двумя мужчинами произошла потасовка, в результате чего Гара и был убит, сообщает teleprogramma.pro.
Гей-сожитель вынес из квартиры все ценные вещи. Внутри он запер собаку, которая голодала несколько дней. Питомцу удалось выжить.
Преступник скрылся, сожитель певца был объявлен в розыск. По факту происшествия проводится проверка, передает телеканал "360".
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