На 105-м году жизни в США умер известный фотограф Макс Десфор. Причины смерти не называются, передает НСН.
Десфор был автором многих знаменитых снимков. Например, он сфотографировал экипажа стратегического бомбардировщика Enola Gay, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. За выдающиеся труды в 1951 году он был удостоен Пулитцеровской премии.
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