Пьяные немцы застряли друг в друге с манекеном-рыцарем
Услышав странный шум, соседи одного из виновников случившегося вызвали стражей порядка. Попав в квартиру, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин: 58-летнего хозяина и гостившего у него 61-летнего друга.
По данным отделения полиции, мужчины распивали алкоголь, что произошло потом – остается загадкой. Однако, согласно отчету, они были "безнадежно переплетены между собой, большим радиоуправляемым автомобилем, а также манекеном, который был одет в костюм рыцаря", сообщает Associated Press.
Полицейские освободили авантюристов, но мужчины не оценили такого поступка. Правоохранители хотели узнать, как мужчины оказались в таком положении, но они были слишком пьяны, поэтому уяснить толком ничего не удалось.
Известно, что один из друзей себя крайне хамски по отношению к своими освободителям. В конце концов, грубиян получил обвинения в лице полиции.
Напомним, курьезный случай ранее произошел с жительницей Уфы. Она проводила на работу мужа, собрала сына в школу и пошла в душ. А когда вышла из ванной, обнаружила под елкой спящего пьяного незнакомца. Как в фильме "Ирония судьбы", неизвестный мужчина не смог объяснить, как оказался в квартире. Незваный гость оказался студентом четвертого курса медицинского вуза. Выпроводить его удалось женщине только вместе с мужем.
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