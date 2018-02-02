Пьяный студент упал на рельсы в московском метро

В столичной подземке произошло ЧП. Нетрезвый юноша упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии, передает сетевое издание m24.ru.

Как пояснил глава пресс-службы УВД на московском метро Алексей Мышляев, инцидент произошел 2 февраля около 07:00. Пьяный 19-летний пассажир упал на рельсы.

Пострадавшего оперативно подняли на платформу и доставили в комнату полиции. Молодой человек, оказавшийся студентом, отделался ушибами.







